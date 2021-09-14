انستغرام تطور ميزة جديدة لحل مشكلة البحث الطويل عن المنشورات المفضلة

واشنطن-سانا

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام” تطوير ميزة تغني مستخدمي المنصة عن البحث الطويل عن المنشورات المفضلة لديهم.

وأرجعت أنستغرام التطوير إلى القضاء على أزمة التصفح الطويل لمستخدمي التطبيق للوصول إلى المنشورات ذات الأهمية القصوى أكثر من غيرها بالنسبة لهم.

ووفق الشركة تحل هذه الميزة الجديدة التي تختبرها حاليا أنستغرام وستعلن عنها قريباً تحت مسمى “التفضيلات” مشكلة بحث المستخدم عن منشورات أصدقائه بين عشرات المنشورات الصادرة عن صفحات يتابعها كما تعمل على إبراز المنشورات التي يرمز لها المستخدم بأنها مفضلة بالنسبة له لتكون أول ما يظهر له على البث المباشر لصفحته الجديدة بنشر لقطات ضوئية من حسابه الخاص على المنصة بعد ملاحظته إضافة التطبيق لقائمة المهام بالحساب.

وطرح تطبيق “انستغرام” المملوك لشركة فيسبوك إصداراً جديداً من “أنستغرام لايت” لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد في أكثر من 170 بلداً وهو النسخة المخففة أو الأقل حجما من التطبيق الأصلي.