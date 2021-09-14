ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع اليوم مع تراجع الدولار بعد أن أدت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم بالولايات المتحدة إلى ضبابية بشأن الإطار الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص التحفيز النقدي.

وذكرت رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع 6ر0 بالمئة إلى 30ر1804 دولارات للأونصة وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7ر0 بالمئة لتسجل عند التسوية 10ر1807 دولارات.

وهبط البلاديوم 12ر5 بالمئة إلى 30ر1980 دولاراً وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2020 بينما تراجع البلاتين 7ر1 بالمئة إلى 26ر944 دولاراً وصعدت الفضة 57ر0 بالمئة إلى 85ر23 دولاراً.