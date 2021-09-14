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ريابكوف يؤكد ضرورة عودة واشنطن للاتفاق النووي ورفع الحظر عن إيران

2021-09-14

موسكو-سانا

جدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التأكيد على ضرورة عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ورفع حظر تصدير الأسلحة عن إيران.

وقال ريابكوف في لقاء مع روسيا اليوم إن “العودة للاتفاق تأتي أولا وبعد ذلك يمكن بحث الملفات الأخرى مثل برنامج طهران للصواريخ البالستية”.

وفيما يتعلق بالأوضاع في أفغانستان قال ريابكوف إن “موسكو معنية بالتواصل مع الجميع في أفغانستان وضمان أمن حلفائها في آسيا الوسطى” مشيرا إلى أن “الانسحاب الأمريكي من البلاد كان هروبا”.

وتجري في فيينا منذ أوائل نيسان الماضي مفاوضات بين إيران ومجموعة “أربعة زائد واحد” التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران ومجموعة “خمسة زائد واحد” في العام 2015 والذي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب واشنطن بشكل أحادي منه في العام 2018.

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