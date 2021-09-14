6 أسرى فلسطينيون يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

القدس المحتلة-سانا

يواصل ستة أسرى فلسطينيون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وسط تدهور صحي خطير.

ونقلت وكالة وفا عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين قولها اليوم إن الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه منذ 62 يوما ومقداد القواسمة 55 يوما وعلاء الأعرج 37 يوما ورايق بشارات 24 يوما وهشام أبو هواش 29 يوما وشادي أبو عكر 21 يوما.

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع الصحي للاسرى وخاصة القواسمة والفسفوس والأعرج صعب للغاية جراء الإنهاك والنقص الحاد في الوزن وكمية الأملاح والسوائل بالجسم ويحتاجون إلى رعاية طبية فيما تحتجزهم سلطات الاحتلال في العزل الانفرادي وتمنع عنهم الزيارة.

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والجاد لمتابعة الأسرى المضربين وطمأنة عائلاتهم كما دعت المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل الجاد لوقف جرائم الاحتلال بحق كل الأسرى.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.