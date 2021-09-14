بعد إعادة تأهيلها من الأضرار جراء الإرهاب… تفعيل عدد من الوحدات الشرطية في دير الزور

دير الزور-سانا

أعادت قيادة شرطة محافظة دير الزور تفعيل عمل عدد من الوحدات الشرطية بعد إعادة تأهيلها وصيانتها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب.

وأوضح قائد شرطة المحافظة اللواء بلال محمود في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار توجيهات وزارة الداخلية لتفعيل عمل جميع الوحدات الشرطية في المحافظة تم افتتاح مبنى قسم شرطة دير الزور الخارجي الذي يقع في حي العمال المحرر بالمدينة بعد إعادة تأهيله وصيانته من الأضرار التي لحقت به جراء الإرهاب لافتاً إلى أن قطاع عمل القسم يشمل الأحياء والقرى الواقعة بمحيط المدينة.

وبين اللواء محمود أنه تمت إعادة تفعيل العمل في مركز شرطة الطرق العامة بمدينة العشارة ومخفر الشرطة في مدينة القورية بريف المحافظة الشرقي بعد إعادة تأهيل مقريهما وتزويدهما بكل مستلزمات العمل من عناصر وآليات.

ونوه اللواء محمود بعمل قيادة شرطة المحافظة على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب مع متابعة عملها في حفظ الأمن والأمان وحماية الممتلكات العامة والخاصة في المحافظة تكريساً لشعار الشرطة في خدمة الشعب.

إبراهيم ضللي