مظاهرات في طولكرم وقلقيلية دعماً للأسرى

القدس المحتلة-سانا

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينتي طولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية اليوم دعماً للأسرى واحتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في معتقلاته.

ووفق وكالة وفا انطلقت مظاهرة من أمام مقر الصليب الأحمر في طولكرم رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الداعية لحرية الأسرى مؤكدين ضرورة رص الصفوف والتلاحم الوطني من أجل دعم الأسرى والتضامن معهم.

وفي قلقيلية عبر المشاركون خلال مظاهرة وسط المدينة عن دعمهم الكامل للأسرى في ظل الحملة المسعورة التي تشنها سلطات الاحتلال ضدهم والتي تصاعدت عقب انتزاع ستة أسرى حريتهم من معتقل جلبوع.

وطالب المشاركون المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية بضرورة التحرك الجاد والخروج عن صمتها تجاه ما يتعرض له الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته التعسفية والانتقامية بحق الأسرى.