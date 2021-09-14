قصر الثقافة بالسويداء يستضيف حفلاً غنائياً لأطفال موهوبين

السويداء-سانا

استضاف قصر الثقافة بمدينة السويداء اليوم حفلاً موسيقياً غنائياً لمجموعة من الأطفال الموهوبين تخلله توقيع مجموعة “سيرة حب زهرة” للشاعرة وعد جرجس نظمته جمعية النقاء الثقافية.

وخلال الحفل قدمت كل من الطفلتين الشقيقتين فرح ودلع عقفلي أغنية من كلماتهما وألحانهما عبرا خلالها عن قيمة الشهادة ومعانيها السامية.

كما أدت الفرقة الموسيقية بإشراف وتدريب عمر طلال أبو الفضل معزوفات موسيقية إفرادية وجماعية لأغانٍ قديمة وحديثة متنوعة طربية وتراثية سورية وعربية في حين ألقت الطفلة ميسم غرز الدين قصائد شعرية تنوعت موضوعاتها حول الوجدانية والإنسانية.

وضمت الفرقة كلاً من الأطفال زينة مروان بحصاص وسارة وائل دويعر وتيم صفوان دويعر ونور زياد ذيب على آلة الكمان ولونا وداني عامر دويعر على آلة العود وهيلين توفيق دويعر على الأورغ ووسام الهادي على البيانو وأنس الهادي على الإيقاع وفجر عماد قاسم على الطبلة والدرامز.

أما مجموعة سيرة حب زهرة الصادرة حديثاً عن دار ليندا للطباعة والنشر والتوزيع فتحدثت عنها ليندا عبد الباقي رئيس جمعية النقاء وصاحبة الدار بأنها ثاني الإصدارات بعد “شهقات ملونة” حيث تضم 15 قصيدة ذات بنية ودلالة جمالية بأفكار ترجمت على شكل قصائد نثر ولوحات تعبر عن حالة الأنثى وتجربتها العاطفية.

ولفتت عبد الباقي إلى أن الفعالية تأتي في إطار تشجيع الحراك الثقافي وتسليط الضوء على المواهب الواعدة والإبداعات في المجال الأدبي والفني.

ديار نصر