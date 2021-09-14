بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً.. معمل أعلاف تل بلاط بحلب في الخدمة قريباً

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة العامة للأعلاف اليوم عمليات التجريب لتشغيل معمل أعلاف تل بلاط في حلب تمهيداً لوضعه بالخدمة خلال الأيام القادمة.

مدير عام المؤسسة المهندس عبد الكريم شباط بين أن الطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ حوالي 30طنا/ساعة وينتج مادة جاهز حلوب اللازمة للأبقار.

وأوضح شباط أن المؤسسة كانت قد تعاقدت لإعادة تأهيل المعمل بعد أن تم تدميره من قبل المجموعات الإرهابية وبتكلفة 442ر1 مليار ليرة سورية مشيراً إلى أن عمليات التأهيل تمت بخبرات وطنية.

وأكد شباط أن المعمل الذي تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 100 ألف طن سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية في محافظات حلب وحماة وإدلب والرقة ودير الزور من خلال تأمين الجواهز العلفية بجودة عالية.

وأضاف إن تأهيل المعمل يأتي استكمالاً لسياسة الدعم الحكومي للمؤسسة وتطوير عملها وزيادة فاعليتها من خلال الانتقال إلى تأمين المواد العلفية المصنعة بدلاً من توزيعها بصورتها الخام.

ولفت شباط إلى أن المؤسسة قامت سابقاً بإعادة تأهيل معمل أعلاف عدرا ووضعه بالخدمة وإعادة تطوير معمل أعلاف طرطوس وإعادة تشغيل الخط الأول من معمل أعلاف الوعر في حمص والذي كان متوقفاً عن العمل منذ عام 2010 كما تم التعاقد لإعادة تأهيل معمل أعلاف كفربهم في حماة والتعاقد لإنشاء مجفف لمادة الذرة الصفراء في دير حافر بمحافظة حلب.

غصوب عبود