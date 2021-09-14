بحث تعزيز العلاقات السورية البرازيلية

دمشق-سانا

أكد رئيس وأعضاء لجنة الصداقة السورية البرازيلية في مجلس الشعب خلال لقائهم اليوم سفير جمهورية البرازيل الاتحادية بدمشق فابيو فاز بيتالوكا أهمية وعمق العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وضرورة تعزيزها والارتقاء بها بما يصب في مصلحة الشعبين.

وأوضح رئيس وأعضاء اللجنة ضرورة فتح أبواب التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي بين البلدين وعقد الاتفاقيات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري مؤكدين أهمية اطلاع البرلمان البرازيلي على حالة الاستقرار في سورية وعملية التعافي التي تتم عرقلتها من خلال الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

من جهته أكد السفير بيتالوكا أن علاقات الصداقة البرازيلية السورية تاريخية ومتجددة مشددا على موقف بلاده الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقلال القرار السوري وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واهتمام حكومة بلاده بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سورية مبينا أن بلاده مستمرة بتقديم المنح للطلاب السوريين وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة ومعلنا استعداده لنقل حقيقة التداعيات الاقتصادية والمعيشية والنفسية التي ألمت بالشعب السوري نتيجة الحرب والحصار إلى البرلمان البرازيلي.

وسيم العدوي