مجلس الوزراء: تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي ومكافحة احتكار السلع

دمشق-سانا

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع أسعار السلع والمنتجات في الأسواق المحلية وآلية ضبطها وإجراءات مكافحة احتكارها والتزام الفعاليات التجارية بنشرة الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وشدد على تعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتوفير السلع الأساسية بالنوعيات والأسعار المناسبة وتطبيق نظام الفوترة ودعم دور الإعلام في تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطنين.

وأكد المهندس عرنوس أهمية تهيئة البيئة المناسبة لتطبيق قانون الاستثمار الجديد واستكمال وضع التعليمات التنفيذية له بصيغتها النهائية ليصار إلى إقرارها نهاية الأسبوع الجاري وشدد في سياق آخر على وضع المشروعات المدرجة في البيان الوزاري موضع التنفيذ مباشرة وفق البرامج الزمنية المحددة وبذل كل الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة المحروقات والأسمدة باعتبارها من أولويات العمل الحكومي.

وأجرى المجلس تقييما لآلية توزيع المشتقات النفطية عبر محطات الوقود والسلبيات القائمة والإجراءات اللازمة لمعالجتها وتحسين آلية التوزيع وناقش مشروع قانون بتمديد المهلة الخاصة بالشركة السورية للاتصالات المنصوص عليها في قانون الاتصالات وتعديلاته بهدف إتاحة الفرصة أمامها لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة للشبكة وكلف المجلس الفريق الاقتصادي دراسة المنعكسات الاقتصادية للقرارات المتخذة لتوفير قطع التصدير ليصار إلى تعزيز إيجابياتها.

واستمع مجلس الوزراء لعرض حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة التواصل مع المغتربين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية في الاغتراب لتوفير البيئة المناسبة للعودة إلى البلد وحل الصعوبات التي تواجههم وإطلاق نشاطاتهم الاقتصادية وطلب من وزارة الصناعة تقديم توصيف موسع لمكونات المؤسسات الإنتاجية التابعة لها وتحليل إمكانياتها وواقع عملها ومتطلبات تطويرها.

وأكد المجلس على متابعة ملفات التعاون الدولي مع الدول الصديقة وكلف الوزارات التحضير الجيد لانعقاد الدورة الثالثة عشرة من اجتماعات اللجنة السورية-الروسية المشتركة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى عرض من وزير شؤون رئاسة الجمهورية رئيس اللجنة من الجانب السوري حول نتائج اجتماعه مع رئاسة اللجنة من الجانب الروسي في موسكو.

كما طلب المجلس من وزارة التعليم العالي تقديم كل ما يلزم من تسهيلات لتسيير عملية تسجيل الناجحين في الشهادة الثانوية في المفاضلة العامة وإرشادهم نحو الاختصاصات التي تتناسب مع رغباتهم وجدد التأكيد على وزارتي التربية والصحة تكثيف الإجراءات لمراقبة الواقع الصحي في المدارس وتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية وعلى تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 في مجال الثروة الحيوانية.