البدء بأعمال تأهيل وتجهيز حديقة حي المطار بمدينة درعا

درعا-سانا

بدأ مجلس مدينة درعا العمل بإعادة تأهيل وتجهيز حديقة حي المطار بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي).

وذكر رئيس مجلس مدينة درعا المهندس امين العمري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الأعمال المزمع تنفيذها تتضمن تجهيز مسرح مع جلسات وصب الممرات ووضع كراسي معدنية وصيانة السور والرصيف والبحرة وما حولها وأعمال تنظيف وزراعة وتشذيب للأشجار الموجودة إضافة إلى أعمال تجميل وتلوين للاستفادة منها في المرحلة الثانية في نشاطات مسرحية وحكواتي وندوات ومحاضرات ومطالعة وملتقيات فنية ونحت.

وأوضح العمري أن الهدف من إعادة تأهيل الحديقة توسيع مساحة المسطحات الخضراء لتكون متنفساً طبيعياً لأهالي الحي.