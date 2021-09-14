سياحة السويداء: تجهيز خمسة مواقع لعرضها في ملتقى الاستثمار السياحي القادم

السويداء-سانا

أنهت مديرية السياحة في السويداء تجهيز خمسة مواقع لعرضها في ملتقى الاستثمار السياحي القادم.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد في تصريح لـ سانا أن ثلاثة من بين المشروعات التي سيتم طرحها للاستثمار تقع ضمن القطاع التجاري في المدينة الصناعية بأم الزيتون وتشمل أرضاً بمساحة خمسة دونمات معدة للاستثمار كفندق وقطعتي أرض ضمن المدينة الصناعية أيضاً بمساحة 1250 متراً مربعاً لكل منها يمكن استثمارهما كمطعمين لافتاً إلى أنه تم إجراء الكشف الفني على تلك المقاسم وإعداد أضابيرها.

وأشار العربيد إلى أن المشروعات تشمل أيضا كلا من مجمع السلام السياحي على طريق السويداء/قرية ولغا ومشروع ضوء القمر على طريق السويداء الرحى الراغبين بالمشاركة في ملتقى الاستثمار السياحي حيث جرى متابعة إعداد الاضبارة الخاصة بكل مشروع.

ولفت العربيد إلى الانتهاء من إعداد أضابير مواقع/وادي المظلم، الكفر، محمية الضمنة/باعتبارها أماكن مقترحة للسياحة الشعبية لعرضها ضمن ملتقى الاستثمار السياحي والمتابعة مع مديرية الزراعة لاعتماد مواقع قصور قرماطة وأم حوران وسليم والعفينة لتكون مواقع سياحية إضافة إلى العمل على تأمين موقع مناسب لإقامة منتزه سياحي قريب من مركز المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة.

وسيقام ملتقى الاستثمار السياحي القادم في دمشق نهاية الشهر الجاري.