1330 طالباً وطالبة يتقدمون للامتحان المعياري في جامعة البعث للقبول في قسم اللغة الإنكليزية

حمص-سانا

تقدم 1330 طالباً وطالبة اليوم للامتحان المعياري للقبول في قسم اللغة الإنكليزية بجامعة البعث بحمص للعام الدراسي 2021-2022.

وأوضح الدكتور طلال الخليل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة البعث أن الأسئلة موحدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهي مؤلفة من 50 سؤالاً متعدد الخيارات تتضمن أسئلة قراءة وفهم ومفردات ومهارات في القواعد والتركيب والكتابة المضبوطة والمقدرة اللغوية مشيراً إلى أن علامة النجاح في هذا الامتحان 50 درجة ويعتبر النجاح فيه شرطاً للتقدم لمفاضلة قسم اللغة الإنكليزية.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتمدت الامتحان المعياري كمعيار إضافي إلى جانب الثانوية العامة للطلاب الراغبين بالتقدم للمفاضلة لقسمي اللغة الإنكليزية والفرنسية اعتبارا من العام الدراسي 2019-2020.