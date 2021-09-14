56 ضبطاً بحق محطات الوقود والصهاريج بالمحافظات خلال 12 يوماً من الشهر الحالي

دمشق-سانا

نظمت دوريات مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات 56 ضبطاً بحق محطات وقود وخزانات وصهاريج منذ بداية الشهر الحالي حتى الـ 12 منه.

وأوضحت مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الضبوط شملت مخالفات نقص بالكيل وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بمادتي المازوت والبنزين في السوق السوداء مبينة أن المخالفات توزعت في محافظات دمشق 2 وريف دمشق 9 وحلب 6 وحمص 5 وحماة 14 واللاذقية 4 وطرطوس 8 ودرعا 5 ودير الزور 2 والقنيطرة 1.

وبينت أن المديريات في المحافظات تتابع واقع عمل محطات الوقود والخزانات والصهاريج وتوزيع مادة المازوت المنزلي بشكل دائم لمنع الغش وزيادة السعر في مادتي المازوت والبنزين وضبط عملية توزيعها وفق الأسعار الصادرة عن الجهات المعنية التي حددت سعر ليتر مادة المازوت بـ 500 ليرة سورية وليتر مادة البنزين بـ 750 ليرة وأوكتان 95 بـ 3000 ليرة.

ولفتت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبوط وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 مشيرة إلى أنه تم التعميم على جميع محطات الوقود والصهاريج بنشر الأسعار المحددة بشكل واضح مع أرقام الشكاوى في أماكن بارزة فيها لمنع التلاعب بالمادتين وأسعارهما وضبط المخالفات بشكل مباشر.

علي عجيب