الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لقوى العدوان السعودي في صعدة

صنعاء-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة تجسسية مقاتلة تابعة لقوى العدوان السعودي في أجواء منطقة كتاف بصعدة شمال اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن “الطائرة التجسسية من نوع ” وينغ لونغ 2″ تم إسقاطها أثناء قيامها بمهام عدائية في صعدة” مشيراً إلى أنه تم توثيق عملية إسقاطها.

وفي هذه الأثناء جدد طيران العدوان السعودى اليوم استهداف المناطق والأحياء السكنية اليمنية مخلفا أضراراً في ممتلكات المدنيين.

وأوضح مصدر يمني أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارتين على منطقة المطار في تعز.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.