إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال ثلاثة بينهم طفلان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت ثلاثة بينهم طفلان في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في الوقفة التي نظمتها اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجروح وحالات اختناق.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص في أنحاء متفرقة من الجسد بينهم صحفي وسيدة نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج إضافة لإصابة أكثر من عشرين آخرين بالاختناق بالغاز السام.

وفي السياق ذاته أصيب فلسطيني مساء اليوم جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على الفلسطينيين المشاركين في وقفة تضامنية دعماً للأسرى شمال شرق جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من قرية نعلين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية بعد أن اقتحمت القرية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في وقت سابق اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.