وقفة في جنين تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك مئات الفلسطينيين مساء اليوم في وقفة تضامنية في مدينة جنين بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة حملوا الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى الفلسطينيين الستة الذين حرروا أنفسهم من معتقل جلبوع يوم الاثنين الماضي ولافتات منددة بانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم مع الأسرى ولاسيما من انتزعوا حريتهم وأرسلوا رسالة للاحتلال بأن النضال لا يكون في الساحات والميادين فقط بل في قلب قلاع الأسر.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.