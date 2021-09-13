طيران العدوان السعودي يجدد استهداف الأحياء السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المناطق والأحياء السكنية اليمنية مخلفاً أضراراً في ممتلكات المدنيين.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمني قوله إن طيران العدوان شن سبع غارات على صرواح وثلاث غارات على مديريتي جبل مراد ورحبة وثلاثاً أخرى على مديرية ماهلية في محافظة مأرب كما شن أربع غارات على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وغارة على منطقة الكسارة قبالة نجران وأخرى على منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف إضافة إلى غارتين على المطار في محافظة تعز وغارة على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.