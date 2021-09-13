موسكو تحذر من خطر تسلل الإرهابيين من أفغانستان إلى الدول المجاورة

جنيف-سانا

حذر مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف اليوم من خطر تسلل الإرهابيين من أفغانستان إلى البلدان المجاورة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن “غاتيلوف” قوله اليوم خلال مؤتمر دولي حول أفغانستان “نشعر بالقلق إزاء إمكانية تسلل العناصر الإرهابية والمتطرفة إلى أراضي البلدان المجاورة لأفغانستان وخاصة في آسيا الوسطى وعلى المجتمع الدولي ولا سيما الشركاء الغربين التقليدين لكابول تقديم مساعدة فعالة لسكان هذا البلد للحد من تدفقات الهجرة أو وقفها تماماً”.

وأضاف “إن القلق ناتج عن التوتر الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان والذي تفاقم نتيجة جائحة كورونا وأمور أخرى ونعتقد أنه في مثل هذه الظروف يجب على المجتمع الدولي العمل معا وعدم نقل المسؤولية عن الوضع من جهة إلى أخرى” مشدداً على أن المساعدة الإنسانية لأفغانستان وإعادة الإعمار بعد الصراع لهما الأولوية في الوقت الحالي.

وأشار غاتيلوف إلى أن أفغانستان هي تقليدياً واحدة من بين المتلقين للمساعدات الإنسانية الروسية بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص في الفترة 2018-2021 من خلال برنامج الأغذية العالمي.

هذا وانطلقت فعاليات مؤتمر جنيف لدعم العمليات الإنسانية في أفغانستان اليوم بمشاركة دولية واسعة لتكثيف عمليات الإغاثة في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان المتطرفة على السلطة.