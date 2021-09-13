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نادي الثورة يحرز المركز الثاني ببطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات

2021-09-13

عمان-سانا

حقق نادي الثورة المركز الثاني في البطولة العربية للأندية للسيدات بكرة السلة بعد خسارته أمام بيروت اللبناني بنتيجة 67-71 نقطة اليوم في المباراة النهائية.

وكان الثورة تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 97-74 نقطة في الدور نصف النهائي.

واختتم الثورة الدور التمهيدي للبطولة بالصدارة برصيد 7 نقاط رغم خسارته الوحيدة مع الفحيص الأردني حيث افتتح مشاركته بهذا الدور بالفوز على فريق الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 71-68 نقطة وحقق فوزه الثاني على نادي بيروت اللبناني بنتيجة 72-69 نقطة وجاء الفوز الثالث على حساب فريق المرأة القطرية بنتيجة 88-58 نقطة.

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