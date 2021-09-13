في إطار ممارساته القمعية ضد معارضيه.. نظام أردوغان يعتقل 33 شخصاً

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 33 شخصاً في إطار ممارساتها القمعية ضد معارضي رجب طيب أردوغان بذريعة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصدر أمني قوله إن مكتب المدعي العام في باليكسير شمال غرب تركيا أصدر قرارات اعتقال بحق 42 شخصا.. وتم اعتقال 26 منهم في عمليات متزامنة جرت في 23 محافظة بينهم ضباط مفصولون وآخرون على رأس عملهم إضافة الى طلاب عسكريين مفصولين.

وقال مصدر أمني آخر إن ستة أشخاص آخرين بينهم ضباط في الخدمة الفعلية وضباط مفصولون اعتقلوا في مقاطعة قونية وسط البلاد فيما تم اعتقال شخص آخر في مقاطعة أدرنة شمال غرب البلاد.

ومنذ محاولة الانقلاب أطلق نظام أردوغان حملة ضد معارضيه شملت كل القطاعات العامة والخاصة وأدت إلى اعتقال عشرات الآلاف وطرد أو إيقاف نحو 150 ألفا من الموظفين الحكوميين وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم عن العمل.