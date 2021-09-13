إخماد حريقين بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أخمد كوادر الإطفاء ومديرية الزراعة في محافظة اللاذقية حريقين اليوم في الأحراج القريبة من بلدة كسب بريف المحافظة الشمالي وفي أراض زراعية بقرية الخرنوبة التابعة لبلدية صنوبر جبلة.

وبين قائد فوج الإطفاء باللاذقية الرائد مهند جعفر لمراسل سانا أن سيارات إطفاء تابعة للفوج واليات تابعة لمديرية الزراعة ساهمت في إخماد الحريقين اللذين تمت السيطرة عليهما وهما الآن في مرحلة التبريد.

وأشار رئيس بلدية صنوبر جبلة يامن حسن إلى أهمية دور الأهالي في السيطرة على الحريق في أراضي قرية الخرنوبة والحد من خطر وصوله إلى المنازل السكنية مؤكدا أن الأضرار اقتصرت على احتراق عشر أشجار زيتون من أصل نحو 30 دونما مليئة بالأعشاب.

وادى حريق كسب إلى تضرر نحو ستة دونمات من الأحراج.