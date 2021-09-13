هيئة تطوير الغاب: بذار الشوندر السكري متوافرة للمزارعين اعتباراً من تشرين الأول القادم

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير سهل الغاب أن بذار الشوندر السكري ستكون متوافرة للمزارعين المتعاقدين مع شركة تل سلحب للموسم الزراعي 2021-2022 اعتباراً من بداية شهر تشرين الأول القادم.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن كميات البذار من الشوندر السكري التي سيتم توفيرها تقدر بـ 47 طناً وستكون من الأصناف الأكثر ملاءمة للزراعة في منطقة الغاب وهي “سيم 4000″ و”سيم 4001″ و”سيم 4002” وذلك بناء على الدراسة التي أجرتها الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.

ودعت الهيئة مزارعي الشوندر السكري المتعاقدين مع شركة تل سلحب إلى تحضير أراضيهم للزراعة لتنفيذ عقودهم مع الشركة.

مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر أكد في تصريح لـ سانا أنه تم التعاقد من قبل المؤسسة العامة للسكر مع مزارعي الشوندر السكري على زراعة 4385 هكتاراً بالشوندر للموسم الحالي والذي تبدأ زراعته في الـ 15 من تشرين الأول القادم.

وأوضح حيدر أنه تم فتح باب التعاقد مع مزارعي الشوندر السكري منذ آذار الماضي وفق السعر المبدئي 175 ليرة للكيلو غرام الواحد مبيناً أن زراعة الشوندر تستهدف تأمين المادة الأولية لتشغيل معمل سكر تل سلحب وأن الكمية المتوقع إنتاجها تبلغ 263 ألف طن من الشوندر السكري.

عامر ديب