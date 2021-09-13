بمشاركة المجتمع الأهلي… أعمال ترميم وإعادة تأهيل عدد من مدارس داريا مستمرة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخطوط الجوية السورية تسير رحلة إضافية من وإلى الكويت
2021-09-13
ميدالية برونزية لسورية في مسابقة مبرمجي المستقبل
2021-09-12
الدفاع الروسية: رصد 29 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
2021-09-12
لافروف يأمل استئناف لجنة مناقشة الدستور في سورية
2021-09-11
تكتل نيابي لبناني يؤكد أهمية تفعيل العلاقات الأخوية مع سورية
2021-09-11
البطريرك العبسي يلتقي السفير سمارة ويبحث معه الأوضاع في سورية
2021-09-11
أكثر من 12 مليار ليرة الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سورية
2021-09-10
محليات
عودة عدة مدارس بمدينة درعا إلى العملية التدريسية بعد رجوع العائلات الوافدة من درعا البلد لمنازلهم
2021-09-13
حماية المستهلك بريف دمشق تضبط مخالفات ومواد منتهية الصلاحية
2021-09-13
توقيف 9 أشخاص ومصادرة أكثر من 18 كغ من الحشيش المخدر في دمشق وريفها
2021-09-13
كيف تستفيد محافظة دمشق من الأشجار اليابسة التي يتم اقتلاعها؟
2021-09-13
رحلتان أسبوعياً على متن أجنحة الشام من ليبيا إلى دمشق وبالعكس
2021-09-13
تأهيل المدخل الرئيسي لمدينة السيدة زينب وصيانة العديد من الشوارع المؤدية للمقام
2021-09-13
الحرارة حول معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-09-13
رياضة
خماسي ريال مدريد يغيب أمام إنتر ميلان
2021-09-13
صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً مع ليفربول
2021-09-13
برشلونة يستعيد نجمه كوتينيو قبل مواجهة بايرن ميونيخ
2021-09-13
الإنتر يعلن غياب سينسي عن مواجهة ريال مدريد بسبب الإصابة
2021-09-13
بنزيما يدخل قائمة أفضل عشرة هدافين في تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-09-13
ميدفيديف يتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2021-09-13
الأسترالية ستوسر والصينية شواي تفوزان بلقب زوجي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
2021-09-13
اقتصاد
الألمنيوم يسجل أعلى سعر في 13 عاماً ويفاقم المخاوف إزاء التضخم
2021-09-13
مصرف الوطنية للتمويل الأصغر يرفع سقف قرض (مرحباً حلب) إلى 30 مليون ليرة
2021-09-13
تقديرات بإنتاج 1644 طناً من دبس العنب بالسويداء للموسم الحالي
2021-09-13
ارتفاع أسعار النفط
2021-09-13
الهيئة الاستشارية لنقابة المهندسين الزراعيين: دعم الفلاحين لإقامة مشاريع الطاقة البديلة
2021-09-12
أسواق الأسهم في الخليج تخسر بعد هبوط وول ستريت
2021-09-12
الزراعة ترمم التعليم المهني الزراعي ليستعيد دوره في تنمية المجتمع الريفي
2021-09-12
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الشريط الأخباري
الخطوط الجوية السورية تسير رحلة إضافية من وإلى الكويت
المركز الوطني للمتميزين يعلن قبول 77 طالباً للعام الدراسي الجديد
تسوية أوضاع عشرات المسلحين في اليادودة بريف درعا والوجهاء يؤكدون أهمية عودة الأمن والاستقرار-فيديو
التربية تسمح لطلاب الثالث الثانوي النظامي بتغيير فرعهم وقبول مواليد 2008 في الصف الأول الثانوي
بمشاركة المجتمع الأهلي… أعمال ترميم وإعادة تأهيل عدد من مدارس داريا مستمرة
2021-09-13
تصوير: فداء شمس الدين
تأهيل مدارس داريا
2021-09-13
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عودة عدة مدارس بمدينة درعا إلى العملية التدريسية بعد رجوع العائلات الوافدة من درعا البلد لمنازلهم
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