دراسة تحذر من الانبعاثات الصادرة عن أجهزة الكمبيوتر والهواتف

لندن-سانا

حذرت دراسة حديثة من أن أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تبعث غازات احتباس حراري أكثر من صناعة الطيران بأكملها.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية فحص فريق من الباحثين في جامعة لانكستر الدراسات العلمية السابقة التي حسبت إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مشيرين إلى أن النسبة الحقيقية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتراوح بين 1ر2 و9ر3 بالمئة وهي أكبر من نسبة صناعة الطيران العالمية.

وأوضح الباحثون أن المشكلة التي تؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون والمواد الكيميائية السامة في الهواء تكمن في تصنيع العديد من الأجهزة الشائعة التي تحتوي على لوحات عرض كريستالية سائلة إضافة إلى حرق الأجهزة الإلكترونية المهملة للتخلص منها والتي تتسبب في انبعاث غازات دفيئة مفلورة قوية في الغلاف الجوي.

وبينت باحثة الدراسة الدكتورة كيلي ويديكس أن مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا يشمل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر فحسب بل يشمل أيضا جوانب أخرى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الشبكات ومراكز البيانات.