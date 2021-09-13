النادي السينمائي لمؤسسة أحفاد عشتار يعرض الفيلم التسجيلي لن ترى

دمشق-سانا

عرض النادي السينمائي في مؤسسة أحفاد عشتار الفيلم التسجيلي “لن ترى” في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة.

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية للفيلسوف الفرنسي جان إيف لوبيتال الذي قدم إلى سورية نهاية سبعينيات القرن الماضي بهدف إكمال دراسته لينتهي به المطاف عاشقاً لها.

ويستعرض الفيلم الذي أنتجته شركة خيال وأخرجه أحمد عبد الغني عرفات بأسلوب تسجيلي توثيقي حكاية عشق لوبيتال لسورية والتي بدأت منذ كان طالب دكتوراه في جامعة السوربون في فرنسا وجال في السنغال ولبنان ليستقر في النهاية ويقيم في دمشق القديمة حتى اليوم.

ويتطرق الفيلم إلى تأثر الفيلسوف الفرنسي بثقافة المنطقة وخاصة الصوفية مظهراً مشاهد للوبيتال وهو يقرأ أشعار ابن الفارض وشعراء الصوفية وزيارته الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية وعلاقاته الوثيقة مع جيرانه ومع طلابه.

يذكر أن الفيلسوف الفرنسي قام بترجمة ديواني الشاعر الصوفي ابن الفارض إلى الفرنسية مع الشروح وأعد كتاباً عن التطابق بين التصوف في الشرق وأوروبا.

أما النادي السينمائي لمؤسسة أحفاد عشتار فيعتبر من النشاطات الثقافية للمؤسسة ويهدف إلى تكوين ثقافة مرئية حول القضايا الإنسانية، انطلقت نشاطاته عام 2015 وركزت على عرض أفلام سورية وفتح حوار مع صناعها.

ميس العاني