إعادة خدمة الاتصالات لبلدتي قنوات ومفعلة بالسويداء

السويداء-سانا

أعاد فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة السويداء اليوم خدمة الاتصالات والإنترنت لبلدتي قنوات ومفعلة بعد الانتهاء من معالجة التعدي الذي حصل على الكبل الضوئي الليلة الماضية.

وذكر نائب مدير فرع الشركة المهندس وهيب الحسين في تصريح لمراسل سانا أن مقطعاً من الكبل الضوئي تعرض بعد منتصف الليلة الماضية للسرقة ما أدى إلى انقطاع الاتصالات عن المشتركين في بلدتي قنوات ومفعلة البالغ عددهم أكثر من 5 آلاف مشترك مبيناً أنه تم تركيب بدل عنه وتوصيله وإعادة خدمة الاتصالات لهاتين البلدتين.

وأشار الحسين إلى أن هذا الكبل سبق وتعرض للتعدي أكثر من مرة خلال العامين الحالي والماضي مؤكداً ضرورة تضافر جهود المجتمع المحلي للإبلاغ عن أي تعديات قد تحصل على الخطوط الهاتفية.