مديرية صحة الحسكة ترسل فرقاً طبية لإعطاء اللقاح المضاد لكورونا في ريف القامشلي

الحسكة-سانا

أرسلت مديرية صحة الحسكة فرقاً طبية لإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للمواطنين في بلدات تل عودة وتل سطيح وأبو ذويل في ريف القامشلي ضمن إجراءات وزارة الصحة للتصدي للفيروس والحد من انتشاره.

وبين مدير المنطقة الصحية في القامشلي الدكتور نافع ساكير في تصريح لمراسلة سانا أنه تم اليوم إرسال فريقين طبيين الى بلدات تل عودة وتل سطيح وأبو ذويل وذلك في إطار المرحلة الثانية لإعطاء اللقاح لمن لم يتمكن من أخذه في المرحلة الأولى للمواطنين ممن تتجاوز أعمارهم الـ 18.

وكانت مديرية صحة الحسكة أرسلت أمس فرقاً طبية إلى قرى حامو والقصير وأم الربيع والحنية بريف القامشلي لإعطاء اللقاح للمواطنين في تلك القرى والمناطق المجاورة لها.