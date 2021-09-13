لقاء شعري بين الموزون والنثري والمحكي في ثقافي الميدان

دمشق-سانا

تنوع اللقاء الشعري الذي أقامه المركز الثقافي العربي بالميدان بين الشعر الموزون العمودي والتفعيلة والنصوص النثرية إضافة إلى باقة من الشعر المحكي.

استهل اللقاء الذي شارك فيه موفق عثمان عازفاً مرافقاً على العود وهشام عبد العال مقدماً الشاعر غدير اسماعيل بمجموعة قصائد تميزت بحملها لهموم المجتمع والإنسان مضموناً وميلها إلى الموسيقا والإيقاع لجهة الشكل.

وبين الشاعر اسماعيل لـ سانا أن الموسيقا جزء لا يتجزأ من القصيدة وهي تغني وتتواشج مع المضمون لتشكيل المعنى الشعري ورغم محاولاته كتابة قصيدة النثر فشل في ذلك وكأن الموسيقا الشعرية تسكنه.

كما شارك الشاعر فارس دعدوش بقصائد موزونة تنوعت بين العمودي والتفعيلة حملت الهم الوطني والإنساني والاجتماعي وتميزت بصورها ومعانيها التي تجنح إلى الحداثة الشعرية.

وختم اللقاء الشاعر أكرم صالح الحسين بقصائد تنوعت بين النص النثري والقصيدة المحكية حملت الهم الوجداني والإنساني والعاطفي.

وبين الحسين أن الخط الذي يتبعه في الشعر يسير على خطا شقيقه الراحل الشاعر رياض صالح الحسين كما يرى البعض وهو لا يعتبر هذا عيباً وإنما فخر له طالما كان الراحل في طليعة شعراء النثر السوريين وطالما نهلوا من نفس الثقافة والتراث.

بلال أحمد