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لقاح (سبوتنيك لايت) الروسي يظهر فعالية كبيرة بين المسنين في الأرجنتين

2021-09-13

موسكو-سانا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح (سبوتنيك لايت) أظهر فعاليته بنسبة كبيرة ضد فيروس كورونا بين المسنين في الأرجنتين.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الصندوق قوله: “تم نشر نتائج البحث حول فعالية لقاح (سبوتنيك لايت) بين المسنين في الأرجنتين في مجلة كلينيكل ميدسن وبينت نتائج هذا البحث أن لقاح (سبوتنيك لايت) أظهر فعاليته بنسبة ما بين 6ر78 و 7ر83 بالمئة ضد فيروس كورونا بين المسنين الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاماً والذين يدخلون مجموعة الخطر المتزايد للإصابة”.

وأظهر البحث عن لقاح (سبوتنيك لايت) فعالية أعلى ضد فيروس كورونا لكبار السن من اللقاحات الأخرى المتكونة من جرعتين.

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