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العاصفة المدارية نيكولاس تتجه إلى ساحل ولاية تكساس الأمريكية

2021-09-13

واشنطن-سانا

ذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن العاصفة المدارية نيكولاس تتجه إلى الشريط الساحلي لولاية تكساس بعد أن اجتاحت خليج المكسيك أمس.

ونقلت رويترز عن المركز قوله إنه من المتوقع أن تترافق نيكولاس وهي العاصفة الرابعة عشرة في موسم أعاصير الأطلسي هذا العام بأمطار غزيرة على الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة قد تصل إلى 20 بوصة في بعض المناطق مشيراً إلى أنها قد تضرب اليابسة في وقت لاحق من اليوم أو صباح الغد وذلك بعد أسبوعين من اجتياح الإعصار إيدا المناطق الساحلية في ولاية لويزيانا المجاورة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من ارتفاع أمواج المد إلى مستويات خطيرة على امتداد 70 ميلا جنوب تكساس.

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