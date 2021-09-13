أشتية يدعو الأمم المتحدة إلى إلزام سلطات الاحتلال بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى

القدس المحتلة-سانا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة إلى إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى ووقف انتهاكاتها بحقهم.

ونقلت وكالة وفا عن اشتية قوله في تصريحات اليوم: ندعو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى متابعة أوضاع الأسرى والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل وإلزام (إسرائيل) بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى.

ومنذ تحرير ستة أسرى فلسطينيين أنفسهم في السادس من الشهر الجاري عبر نفق حفروه في معتقل جلبوع يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع وتنكيل بحق الأسرى من خلال تكثيف اقتحام المعتقلات والاعتداء عليهم وعزلهم في زنازين انفرادية ومحاربتهم في كمية الغذاء والماء وحرمانهم من زيارة ذويهم في انتهاك سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأصيب مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية جراء قمع الاحتلال مظاهرات نصرة الأسرى في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.