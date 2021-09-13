13 أيلول 1940 – القوات الإيطالية تغزو مصر أثناء الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1936- اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني مخفر البراق في المدينة.

1940 – القوات الإيطالية تغزو مصر أثناء الحرب العالمية الثانية.

1955 – إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفييتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

1968 – ألبانيا تنسحب من حلف وارسو.

2001- السلطات الأمريكية تسمح بتسيير جزئي للرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة وذلك بعد منع أي طائرة ركاب من التحليق لمدة يومين بعد هجمات 11 أيلول.

من مواليد هذا اليوم..

1863 – آرثر هندرسون سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1934.

1887 – ليو بولد روزيتشكا عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في

الكيمياء عام 1939.

من وفيات هذا اليوم..

1598 – الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا.

1949 – أوغست كروغ طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام

1920.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للقانون.