فيروس كورونا يحصد أرواح أكثر من أربعة ملايين و642 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و 642 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 225421697 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4642927 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 201968461 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 677983 حالة وفاة من أصل 41852315 إصابة تليها الهند مع تسجيل 442898 وفاة من أصل 33263428 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 586590 حالة وفاة من 20989164 إصابة.