طهران: العلاقة مع وكالة الطاقة ستبقى ما دام طابعها غير سياسي

طهران-سانا

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة محادثات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران بأنها “كانت جيدة جداً”.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي اليوم إن “بلاده ستبقي على العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة ما دامت الأخيرة تحافظ على الطابع غير السياسي وغير التمييزي في علاقاتها معها”.

وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا أمس خلال زيارة غروسي على السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها والتي ستختم من الطرفين وتحفظ في طهران.

وأشار خطيب زادة إلى أن الرئيس ابراهيم رئيسي سيشارك في اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان منتصف الشهر القادم.

وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي لطهران أمس أوضح خطيب زادة أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الوثيقة القائمة بين طهران وبغداد معلناً أن الجانبين اتفقا على إلغاء تأشيرة دخول المسافرين للبلدين.