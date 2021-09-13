ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

يواصل ستة أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم إن الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه منذ 61 يوماً ومقداد القواسمة 54 يوماً وعلاء الأعرج 36 يوماً ورايق بشارات 23 يوماً وهشام أبو هواش 28 يوماً وشادي أبو عكر 20 يوماً.

وأشار النادي إلى أن الوضع الصحي للأسرى وخاصة القواسمة والفسفوس والأعرج صعب للغاية جراء الإنهاك والنقص الحاد في الوزن وكمية الأملاح والسوائل بالجسم لافتاً إلى أنهم يحتاجون لرعاية طبية فيما تحتجزهم سلطات الاحتلال في العزل الانفرادي وتمنع عنهم الزيارة في محاولة للضغط عليهم وإنهاء إضرابهم.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيرا بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.