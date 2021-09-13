إصابة فلسطينية بنيران الاحتلال واعتقال ثلاثة أطفال في الطور شرق القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

أصيبت فتاة فلسطينية مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة الطور شرق مدينة القدس المحتلة.

ووفقا لوكالة معا فإن عائلة الفتاة أكدت أن ابنتهم “رغدة أبو الهوى” أصيبت بعيار مطاطي في رأسها تسبب لها بنزيف وجرح بالرأس حولت على أثره للعلاج في مستشفى المقاصد وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الطور.

وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال فلسطينيين في بلدة الطور لم تعرف هويتهم بعد.

وأصيب فلسطيني في وقت سابق اليوم جراء عملية دهس نفذها مستوطن إسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.