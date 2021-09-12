ميدالية برونزية لسورية في المسابقة العربية لمبرمجي المستقبل بالأردن

عمان-سانا

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية في مسابقة مبرمجي المستقبل لطلاب المرحلة الثانوية في الدول العربية التي أقامتها في التاسع من أيلول الجاري جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في الأردن بمشاركة فرق من الأردن ومصر وسورية.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الفريق السوري الحائز المركز الثالث ضم كلاً من الطلاب “أمين شربا وحسين بوسبيت ومحمد عمرو ناصيف” مشيرة إلى أن المسابقة شهدت أجواء تنافسية عالية مع فرق لها مشاركاتها السابقة في الأولمبيادات العالمية للمعلوماتية.

ولفتت الهيئة إلى أن ثلاثة فرق مثلت سورية في هذه المسابقة وتمكنت من إحراز المراكز 3 و6 و7 من بين 48 فريقاً شاركوا في المنافسات التي جرت اختباراتها على مدى 3 ساعات متواصلة.

وتمتاز هذه المسابقة بالعمل الجماعي حيث يتألف الفريق من 3 أعضاء يتشاركون معاً في حل مجموعة من المسائل البرمجية والخوارزمية متدرجة الصعوبة وتصل لصعوبة مسائل الأولمبياد العالمي مستخدمين جهاز كمبيوتر واحد.

وهذه المشاركة الأولى للأولمبياد العلمي السوري في هذه المسابقة وهي المرة الأولى منذ قرابة سنتين التي تسافر فيها فرق الأولمبياد العلمي السوري خارج حدود الوطن وتخرج عن إطار المشاركات الخارجية عن بعد “أون لاين” بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا التي كانت مفروضة عالمياً.

هيلانه الهندي