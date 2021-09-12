ليفربول يفوز على ليدز يونايتد بثلاثية في الدوري الإنكليزي

لندن- سانا

فاز ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لليفربول في الدقيقة العشرين من زمن الشوط الأول ليصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 100 في تاريخ الدوري الإنكليزي ثم ضاعف البرازيلي فابيو هينريكي النتيجة في الدقيقة 50 قبل أن يختتم السنغالي ساديو ماني ثلاثية الضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء الذي شهد طرد الهولندي باسكال ستريك مدافع ليدز يونايتد بعد مرور ساعة من البداية.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر يونايتد ووصيفه تشيلسي.

في المقابل توقف رصيد ليدز يونايتد عند نقطتين ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.