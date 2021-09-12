تحطم طائرة ركاب على متنها 16 شخصاً في سيبيريا

موسكو-سانا

تحطمت طائرة ركاب على متنها 16 شخصاً اليوم في مقاطعة إيركوتسك بمنطقة سيبيريا في روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الطوارئ الروسية قولها في بيان إن “الحادث وقع خلال تنفيذ الطائرة رحلة من مدينة إيركوتسك إلى كازاتشينسكويه” مشيرة إلى أن الطائرة من طراز “الـ 410” وكان على متنها 14 راكباً وطاقم مؤلف من شخصين نفذت هبوطاً حاداً في منطقة غابية على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه.

وأوضحت الوزارة أن المعطيات الأولية تشير إلى اشتعال النار في الطائرة المنكوبة لدى محاولتها الهبوط في المطار المحلي والى تمكن عدد من ركابها من مغادرتها بينما لا يزال 11 آخرون عالقين داخلها مؤكدة أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إنه بناء على تعليمات من رئيس لجنة التحقيق الروسية تم رفع دعوى جنائية بشأن وقوع الحادث بموجب مادة تتعلق بانتهاك قواعد الأمن.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن خسائر بشرية.