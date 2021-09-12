إقبال متزايد لتلقي لقاح كورونا في محافظة اللاذقية

اللاذقية-سانا

تتواصل في محافظة اللاذقية فعاليات الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا وسط إقبال متزايد من المواطنين لتلقي اللقاح في المراكز المعتمدة بمختلف مناطق المحافظة.

وأوضحت مسؤولة برنامج اللقاح والطفل في مديرية صحة اللاذقية الدكتورة جنان رحال لمراسلة سانا أن عدد المستفيدين من اللقاح في المحافظة ضد فيروس كورونا بلغ مع نهاية يوم الخميس الماضي 4475 مواطناً من مختلف الأعمار فوق سن الثامنة عشرة مشيرة إلى أن اللقاح متوافر في 16 مركزاً صحياً بمختلف مدن ومناطق المحافظة.

وفي جولة داخل المركز الصحي في حي الرمل الشمالي باللاذقية بينت رئيسة المركز الدكتورة آمنة رجوب أن الإقبال على أخذ اللقاح جيد وهو في تزايد مستمر الأمر الذي يعكس الوعي الصحي لدى المواطنين وإحساسهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم وأسرهم موضحة أنه تتم مراقبة كل مواطن تلقى اللقاح لمدة ربع ساعة بعد أخذه لرصد أي ردة فعل تحسسية رغم عدم ملاحظة أي حالة تحسسية حتى الآن.

ونوهت الممرضة هلا محفوظ بالإقبال اللافت من قبل المواطنين لأخذ اللقاح من مختلف الأعمار ما يدل على الوعي والالتزام من المواطن لحماية نفسه وعائلته.

وحثت المواطنة ليال غريب الجميع على أخذ اللقاح لما يشكله من عامل حماية لهم ولمن حولهم بينما أكدت ميساء صقر أهمية اللقاح وخاصة للأشخاص أصحاب المناعة المنخفضة في حين لفتت نسرين محمد إلى جهود الكادر العامل في المركز وحرصه الشديد على صحة المراجعين من خلال تقييم الحالة الصحية لهم بشكل دقيق.

وكانت وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا الأحد الماضي وتستمر لغاية الـ 16 من الشهر الجاري وتستهدف جميع المواطنين فوق الـ 18 عاماً في كل المحافظات باستثناء الحوامل والمرضعات والمصابين بمرض شديد أو ممن لديهم حالات لقاح سابقة وتتم عبر التسجيل على المنصة الخاصة لتلقي التطعيم ثم التوجه إلى المراكز المحددة دون انتظار رسالة تحديد الموعد إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة.

ثناء شحرور