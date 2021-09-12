مصرع 14 شخصاً على الأقل في صاعقة ضربت شمال غرب باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في صاعقة ضربت منطقة تورغار بإقليم خيبر بختنخوا والتي تشهد منذ الأربعاء الماضي هطول أمطار موسمية غزيرة وانهيارات أرضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الإقليم كمران بانغاش قوله إن 14 شخصاً على الأقل من عائلة واحدة قتلوا بعدما ضربت صاعقة منزلين مجاورين مشيراً إلى أنه بين القتلى خمسة أطفال وأربع نساء بينما أكد مكتب رئيس حكومة الإقليم الحصيلة.

وفي تشرين الثاني 2019 لقي 18 شخصاً مصرعهم في صاعقة في المنطقة النائية والصحراوية (ثار) في جنوب باكستان.

وتعتبر الأمطار الموسمية التي تستمر من حزيران إلى أيلول ضرورية لري المحاصيل وتأمين احتياطي المياه في شبه القارة الهندية لكن في كل عام تتسبب الأمطار الغزيرة بوقوع ضحايا وأضرار جسيمة.