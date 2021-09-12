لوكاشينكو: لن نتحاور مع الغرب حتى يرفع عقوباته

ميسنك-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لن تتحاور مع الغرب حتى يرفع عقوباته التي يفرضها على بيلاروس.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن لوكاشينكو قوله خلال زيارته لأحد ميادين التدريب العسكرية وسط البلاد لمتابعة مرحلة من مراحل تدريبات (الغرب 2021) المشتركة مع الجيش الروسي “ما لم يتم رفع هذه العقوبات الغربية وما لم تنته إهانة مواطنينا لن نحاورهم”.

وانتقد لوكاشينكو محاولات الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على مينسك بواسطة موسكو مشيراً إلى أن بلاده متمسكة بمواصلة الحوار مع الدول الأوروبية لكن مطالبات هذه الأخيرة التي تتعلق بشؤون بيلاروس الداخلية مثل الانتخابات أو السجناء أمر مرفوض.

وحول الوضع على حدود بلاده مع دول الاتحاد الأوروبي رأى لوكاشينكو أنها مشكلة الغرب الذي أعلن سابقاً عن استعداده لاستقبال جميع اللاجئين من أفغانستان ودول أخرى لكنه يطردهم حالياً من أراضيه باستخدام الكلاب وإطلاق الرصاص فوق رؤوسهم.

وانتقد لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب رفضهما إرسال مراقبين لمتابعة التدريبات الروسية البيلاروسية (الغرب 2021).