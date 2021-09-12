الجيش الروسي ينفذ عملية إنزال ليلي كبيرة بالمظلات في إطار تدريبات (الغرب 2021) المشتركة مع بيلاروس

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات الإنزال الجوي المتمركزة في بيسكوف نفذت لأول مرة ضمن تدريبات (الغرب 2021) الاستراتيجية عملية إنزال ليلي كبيرة بالمظلات.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر في الوزارة قوله إن العملية شملت هبوط أكثر من 600 عنصر وإنزال 30 ناقلة جند مدرعة بالمظلات في ميدان الرمي والتدريب ستروغي كراسني حيث تم تنسيق عملية الانزال بمساعدة أنظمة الملاحة الحديثة وأجهزة الرؤية الليلية.

وشارك في عمليات إنزال الأفراد والمعدات أكثر من 20 طائرة نقل عسكرية من طراز (اليوشن 76) فيما تمت تغطية المظليين من الجو بواسطة مروحيات من طراز “مي 8″ و”كاموف 50” ومقاتلات من طراز “سو 30”.

وتجري المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة مرة كل عامين حيث يتم تنفيذها هذا العام في الفترة من الـ10 إلى ال16 من أيلول الحالي في تسعة ميادين رمي وتدريب في روسيا وبحر البلطيق وكذلك في خمسة ميادين تدريب في بيلاروس.