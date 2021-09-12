الأسير كفاح الحطاب يواصل إضرابه تضامناً مع أسرى معتقل (جلبوع)

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني كفاح الحطاب إضرابه المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين الستة الذين حرروا أنفسهم عبر نفق حفروه بأيديهم في معتقل “جلبوع” وأعادت قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال أربعة منهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا بأن الحطاب المعتقل منذ 2002 يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الثاني على التوالي تضامناً مع الأسرى الستة.

وأعادت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين اعتقال أربعة من الأسرى الستة ومنعت عنهم الزيارة في ظل مطالبات فلسطينية للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحقهم وتوفير الحماية لهم.