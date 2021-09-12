مصرع 17 شخصاً جراء الأمطار الموسمية شمال غرب باكستان

اسلام أباد-سانا

لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الأمطار الموسمية التي ضربت شمال غرب باكستان اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن الشرطة الباكستانية قولها إن الأمطار الغزيرة ضربت مناطق شمال غرب البلاد وتسببت بانهيارات طينية ودمرت العديد من المنازل كما تسببت بمصرع 17 شخصاً على الأقل منهم 11 في منطقة تور غار و3 في مدينة أبوت أباد إلى جانب إصابة 3 آخرين.

وقالت سلطات إدارة الكوارث في البلاد إنها أرسلت مساعدات إغاثية إلى المنطقة المتضررة لكن الانهيارات الطينية في المناطق الجبلية أخرت عملية التسليم ولا تزال جهود فتح الطرق جارية وكذلك عمليات البحث والإنقاذ.

ويستمر موسم الأمطار الموسمية في باكستان حتى منتصف الشهر الجاري ويتسبب عادة بسقوط ضحايا.