بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية في مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات وفروعها

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات الحكومية وفروعها قبول طلبات المفاضلة الجامعية للعام الدراسي 2021-2022 لتستمر لغاية يوم الخميس 30-9-2021.

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكثر من 70 مركزاً معتمداً في الجامعات لتهيئة بنية متكاملة تعمل على خدمة الطالب وإرشاده وتوجيهه وتسجيله ضمن مراكز المفاضلة لقبول طلبات المفاضلة العامة للفرع العلمي والسنة التحضيرية للكليات الطبية (عام وموازي) ومفاضلات منح الجامعات الخاصة وطلاب المحافظات الشرقية وذوي الشهداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الهيئة التدريسية والمعوقين جسديا والطلاب العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين والثانويات المهنية إضافة إلى قبول الطلبات الخاصة بالتسجيل المباشر لطلاب الشهادة الثانوية العامة من الفرع الأدبي (عام وموازي).

ووفق تعليمات الوزارة يتقدم الطالب إلى المفاضلة شخصياً أو من خلال وكيله القانوني (بموجب وكالة عامة أو خاصة) ويمكن أن يتقدم عن الطالب في حال عدم وجوده كل من (الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة) بموجب تفويض خطي من الطالب أو المفوض بالنسبة للشهادات الثانوية غير السورية ويقوم موظف التسجيل بالإدخال الإلكتروني لبيانات الطالب ثم طباعة بطاقة المفاضلة على نسختين أصليتين ويتم تسليم الطالب إحداهما لإبرازها عند الضرورة بينما يتم الاحتفاظ بالنسخة الثانية من بطاقة المفاضلة العامة في الجامعة مرفقة بصورة عن البطاقة الشخصية للطالب أو إخراج القيد.

ودعت الوزارة الطلاب إلى قراءة إعلان المفاضلة جيداً قبل التقدم إليها لمعرفة متطلبات القبول وشروطه مبينة أن بطاقة مفاضلة الفرع العلمي تتضمن جميع أنماط قبول المفاضلات حيث أتيح للطالب أن يدون في بطاقة المفاضلة 45 رغبة كحد أقصى منها 35 رغبة للقبول العام والسنة التحضيرية و10 رغبات كحد أقصى لمنح الجامعات الخاصة ويمكن للطالب في كل نوع منها أن يدون رغبة أو أكثر أو ألا يدون أي رغبة كأن يختار فقط قبولاً عاماً أو يختار فقط منح جامعات خاصة أو كلا القبولين.

ووفق تعليمات الوزارة يحق للطالب الذي دون في بطاقة المفاضلة 35 رغبة للمفاضلة العامة (عدا منح الجامعات الخاصة) في الفرع العلمي ورفضت جميع رغباته أن يتقدم بطلب لتسوية وضعه وقبوله في الكلية والمعهد الذي يرغب به إذا حقق الحدود الدنيا المعلنة للقبول العام والشروط المطلوبة ولا تتم تسوية وضعه إذا كان عدد الرغبات المدونة أقل من 35 رغبة ولا يمكن تسوية الوضع على رغبة السنة التحضيرية أو إحدى منح الجامعات الخاصة أو المفاضلات الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التقدم للمفاضلة وذلك في المركز الخاص بتعديل الرغبات في الجامعة التي سبق أن تقدم فيها وذلك بعد تقديم طلب التعديل من قبل صاحب العلاقة أو من ينوب عنه إلى رئيس الجامعة وبعد حصوله على الموافقة تتم مراجعة مركز التعديل مرفقاً ببطاقة المفاضلة السابقة والممهورة من مركز التسجيل ويقوم المركز المختص بتعديل الرغبات إلكترونياً وتسليم النسخة المعدلة للطالب وفق الآلية المعتمدة أعلاه ويحتفظ بالنسخة الأخرى مرفقة بالطلب وبطاقة المفاضلة السابقة في المركز.

ووفق التعليمات يتقدم الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية السورية لهذا العام للمفاضلة بلغة أجنبية واحدة (إنكليزي أو فرنسي أو روسي) يختارها ويسجلها في بطاقة المفاضلة وبناء عليه يحسب المجموع من 2400 للفرع العلمي بعد طي علامة التربية الدينية ويفاضل الطالب بناء على هذا المجموع لجميع الرغبات وللقسم المماثل للغة التي اختارها.

وبالنسبة للفرع الأدبي يتقدم الطلاب الذين حققوا شروط القبول (العام والموازي) إلى إعلان التسجيل المباشر للفرع الأدبي وذلك وفق الحدود الدنيا المعلنة للتسجيل بمن فيهم أبناء المحافظات الشرقية ويسدد الطالب الراغب بالتسجيل المباشر (موازي) سلفة مالية قيمتها 25 ألف ليرة سورية في حساب الجامعة التي يرغب بالتسجيل فيها وتحتسب هذه السلفة من قيمة رسوم الخدمات الجامعية بعد قبوله واستكماله إجراءات تسجيله ولا ترد هذه السلفة عند استنكافه عن التسجيل كما يمكن للطالب تعديل الاختصاص الذي سجل عليه لأكثر من مرة وذلك خلال المدة المحددة للتسجيل المباشر ولا يجوز التعديل بعد ذلك.

هيلانه الهندي

جامعة دمشق..

جامعة تشرين..