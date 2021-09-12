ممثلون شباب نجوم العرض المسرحي الثامن لأيمن زيدان

دمشق-سانا

لا يقتصر المشروع المسرحي عند الفنان القدير أيمن زيدان على البحث والتجريب في النص وشكل الفرجة المسرحية التي يقدمها كما لا يتوقف عند حدود مقاربة تطلعات الجمهور وآلامه وآماله فمع كل عمل مسرحي جديد يقدم لنا هذا المبدع جملة من التفاصيل التي تحتاج للبحث والتمحيص.

وزيدان الذي أخرج في المسرح أول أعماله عام 1988 لنص رحلة حنظلة للراحل الكبير سعد الله ونوس يقدم لجمهور خشبة الحمراء عرضه الثامن مع مسرحية سوبر ماركت وبإعداد وشكل جديدين كليا بعد أن كان قدمها مرتين سابقاً.

في عرض سوبر ماركت الذي يخرجه زيدان لصالح المسرح القومي مديرية المسارح والموسيقا راهن صاحب الفضل باكتشاف مواهب عدة أجيال من الفنانين السوريين على فريق شاب هذه المرة من الممثلين والممثلات والكادر الفني والتقني فأسند لهم أدوارا رئيسية مع بقية التفاصيل الفنية من أزياء وإضاءة وديكور وغيرها وكسب الرهان بجدارة واستحقوا جميعاً تصفيق الجمهور الحار.

الفنان حازم زيدان الذي لعب دور جيوفاني أوضح في تصريح لـ سانا الثقافية أن هذه الشخصية لها خصوصيتها عنده فهو يعرفها مذ كان عمره سبع سنوات عندما أداها والده الفنان أيمن زيدان بذات المسرحية عام 1992 ليكبر معها ويحقق حلمه بتأديتها تحت إدارة والده معبراً عن مشاعر الفخر لتأدية هذه الشخصية والتي يستمتع جداً بلعبها على الخشبة.

أما لمى بدور التي لعبت شخصية الزوجة انطونيا فأكدت أن فرصة تأدية مثل هذه الشخصية في عرض ممتع وحقيقي ويلامس الواقع والحياة ربما لا تتكرر في حياة أي فنان مبينة أن انطونيا امرأة ذكية تعيش مع زوجها كل تفاصيل الحياة بأزماتها الاجتماعية والاقتصادية وتتورط مما يضطرها للكذب مرة بعد أخرى حتى تقع في مأزق يجبرها على كشف الحقيقة لافتة إلى أن فريق العمل بذل كل جهده لإيصال رسالة العرض للجمهور.

من جهته الفنان قصي قدسية الذي لعب شخصية لويجي أعرب عن حرصه على العمل مع الفنان زيدان باستمرار لما يقدمه من قيمة فنية عالية لأي عمل مسرحي إضافة إلى الأثر الذي يتركه في نفوس كل المشاركين بالعمل بما يمتلكه من قيم أخلاقية وإنسانية كبيرة مبيناً أن تراكم الخبرات في العمل مع الفنان زيدان يساعده للوصول إلى طموحه في عالم المسرح.

الفنانة سالي أحمد لعبت شخصية مارغريتا وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في العرض تحت إدارة الفنان زيدان الذي تعلمت منه الكثير أثناء بروفات المسرحية مع ملاحظات كان يقدمها لها ما ساعدها على تطوير أدواتها كممثلة واكتشاف تفاصيل جديدة إضافة إلى المتعة التي حققها لها العرض المميز بتجربة مختلفة بحسب تعبيرها.

وكان لافتاً أداء الفنان خوشناف ظاظا لثلاث شخصيات فكان جوكر العرض فضلاً عن كونه مساعد المخرج حيث أشار إلى أن هذه هي المرة السادسة التي يعمل تحت إدارة الفنان أيمن زيدان في المسرح ما أضاف له الكثير من الكم المعرفي والخبرة الفنية من خلال الأدوار التي جسدها مع قدرتها على إشباع عشقه للمسرح.

مفاجأة العرض كانت الفنان الشاب حسام سلامة الذي أدهش الجمهور بأدائه المتميز والمتنوع من خلال تجسيده لأربع شخصيات مختلفة في العرض وقدرته على تقمص كل واحدة منها بسرعة ليؤديها بما تتطلبه من التحام نفسي وجسدي.

في بطاقة العرض.. الديكور والأزياء والدمى لريم الماغوط والإضاءة لعلاء الكيزاوي والموسيقا لغالب زيدان والمكياج لخولة ونوس وتصميم البوستر والإعلان لدانا الإمام.

محمد سمير طحان