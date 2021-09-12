إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي العروب والفوار في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيمين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه منازل الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم قرب بلدة نعلين غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها قرب البلدة أطلقت قنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي بلدة تقوع في مدينة بيت لحم أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة لطلبة المدارس في البلدة دعماً للأسرى في معتقلاته.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في المظاهرة عند مدخل البلدة الشمالي ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة بحالات اختناق.

إضراب شامل في جنين وطوباس تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين

إلى ذلك عم إضراب شامل مدينتي جنين وطوباس بالضفة الغربية تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الإضراب الذي دعت له القوى الوطنية الفلسطينية شمل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والخدمية.

ومنذ تمكن ستة أسرى يوم الاثنين الماضي من تحرير أنفسهم عبر نفق حفروه في معتقل (جلبوع) يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع وتنكيل بحق الاسرى من خلال تكثيف اقتحام المعتقلات والاعتداء عليهم وعزلهم في زنازين انفرادية ومحاربتهم في كمية الغذاء والماء وحرمانهم من زيارة ذويهم في انتهاك سافر للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

كما دعت القوى الوطنية إلى التظاهر عصر اليوم نصرة للأسرى الفلسطينيين في نضالهم البطولي بوجه الاحتلال ودعما للأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم خلال اليومين الماضيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الجمعة والسبت الماضيين أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين حرروا أنفسهم من معتقل (جلبوع).

وأصيب مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضية جراء قمع الاحتلال مظاهرات نصرة الأسرى في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.