العراق: هجوم جوي يستهدف القاعدة الأميركية في مطار أربيل الدولي

بغداد-سانا

تعرضت القاعدة الأميركية في مطار اربيل الدولي الليلة لهجوم بطائرات مسيرة مفخخة.

وقال مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي بمحافظة أربيل في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد إن “ثلاث طائرات مسيرة حامت حول مطار أربيل منتصف الليلة قبل أن يتعرض الجناح الجوي الأميركي في المطار إلى هجوم طائرة مسيرة ما أسفر عن إلحاق أضرار يجري التدقيق في تفاصيلها”.

وأضاف المصدر إنه تم إيقاف حركة النقل الجوي في المطار وإغلاق جميع الطرق المؤدية إليه.

وكان مصدر أمنى عراقي أعلن في بيان مقتضب في وقت سابق عن هجوم استهدف محيط مطار أربيل بطائرة مسيرة مفخخة.

بدوره اكتفى محافظ أربيل بالقول إنه يتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار.